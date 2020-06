Covid-19 : Le Tchad passe sous la barre des 50 malades sous traitement

Le nombre de lits d’hôpitaux occupés par des patients atteints de Covid-19 se réduit progressivement au Tchad.



Ce jeudi, le nombre de malades sous traitement est passé à 47 patients, selon les chiffres de la coordination nationale de riposte sanitaire. 12 patients ont été annoncés guéris.



Le Tchad avait franchi la barre des 50 cas actifs de Covid-19 le 2 mai dernier, il y a plus d'un mois.



Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 854 dont 227 femmes.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a appelé jeudi la population "à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie."



"L'observation stricte des mesures barrières reste de rigueur", a-t-il dit.