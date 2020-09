Covid-19 : Le Tchad réceptionne un don de la CNPC à l'aéroport de N'Djamena

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a réceptionné cette nuit de lundi un don de fournitures médicales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



Le don, offert par la China National Petroleum Corporation (CNPC), a été acheminé par un vol spécial de la Hainan Airlines, en provenance de Chine. Il est composé de 120.000 masques, 400 lunettes de protections et 300 combinaisons de protection.



La réception du don a eu lieu en présence notamment du directeur général du ministère de la Santé publique, du conseiller économique et commercial de l'Ambassade de Chine au Tchad et du coordonnateur national de riposte sanitaire.



Depuis le début de la crise de Covid-19, la Chine, des organisations officielles, des entreprises et des associations non-gouvernementales chinoises ont fourni une dizaine de lots de dons.



La CNPC est le plus important exploitateur et opérateur pétrolier au Tchad.