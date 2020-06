Covid-19 : Le Tchad réceptionne un don de matériel médical du Maroc

Les autorités tchadiennes ont réceptionné lundi soir, à l'aéroport international de N'Djamena, un important don du Royaume du Maroc, offert dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, l'Ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, et d'autres personnalités étaient présents à l'aéroport.



Le don a été acheminé via un vol spécial. Il est composé de masques, visières, charlottes, blouses, gel hydroalcoolique, boîtes de chloroquine ou encore de boites d’Azithromycine en diverses quantités.



"Cette initiative s'inscrit dans un contexte de conjoncture perpétrée par la crise de Covid-19 qui nécessite une solidarité", a dit l'Ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja.



Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a adressé ses remerciements, dans un message posté sur Twitter, "pour le précieux et prompt appui en matériels médicaux et médicaments."



Un don similaire a également été acheminé à 14 autre pays africains : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.



L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé, précise le ministère marocain des Affaires étrangères.



