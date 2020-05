Covid-19 : Le Tchad récupère un don du remède malgache

Une délégation tchadienne, conduite par le conseiller à la santé du chef de l'État, a récupéré samedi à l'aéroport d'Ivato, un don du remède Covid-Organics de la République de Madagascar, a annoncé Orange Madagascar.



"Dr. Abdoulaye Adam DJerou, conseiller à la santé du chef de l'État tchadien a dirigé la délégation tchadienne venue récupérer le lot du remède amélioré Tambavy CVO ce 9 mai 2020."



Le don est composé de 600 traitements curatifs et 600 traitements préventifs. Ils ont été offerts à la République du Tchad.



"Dr. Abdoulaye Adam Djerou a exprimé ses remerciements au nom du Tchad et a loué les efforts et le leadership malgasy dans la recherche d'une cure contre le Covid-19", indique Orange Madagascar.



"Cet envoi fait suite aux entrevues du président tchadien Idriss Déby avec le président Andry Rajoelina", précise le média.