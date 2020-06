Covid-19 : Le Tchad va recevoir une importante aide médicale du Maroc

Le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a annoncé dimanche dans un communiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a "donné des très hautes instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères."



Le Tchad ainsi que 14 autres pays africains (le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie) vont bénéficier de cette aide.



"Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19", indique le ministère marocain des Affaires étrangères.



Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.



"L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé", précise le ministère marocain des Affaires étrangères.