Covid-19 : "Le tchadien est sociable mais la situation nous oblige à prendre du recul"

Selon lui, "s'il n'y a pas une sensibilisation pour permettre aux gens de s'adapter, ça va être très difficile. Nous croyons aussi qu'avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, cette maladie va partir et on va reprendre avec toutes nos anciennes habitudes."



Ces artistes s'inquiètent cependant de l'approche de la saison pluvieuse où le risque de contamination peut être élevé. C'est pourquoi le travail de sensibilisation doit s'intensifier et en occurrence impliquer le plus possible toutes les corporations de la société civile, tout en mettant en exergue l'entité médiatique.