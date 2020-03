Covid-19 : Restriction de l’accueil du public

En réponse à la pandémie du Covid-19, et compte-tenu des restrictions imposées en France, l’Ambassade de France au Mozambique et en Eswatini a élaboré, sur instruction du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, un plan de continuité de l’activité qui vise à assurer la poursuite des fonctions consulaires essentielles, tout en limitant au maximum l’exposition des usagers et des agents. Dans ce contexte contraint, les modalités de rendez-vous avec nos services seront adaptées afin de limiter l’affluence dans les locaux consulaires.

À compter d’aujourd’hui mardi 17 mars, les démarches suivantes seront provisoirement suspendues, hors urgence manifeste :

- Inscription en personne au registre des Français établis hors de France ;

- Déclaration d’événements d’état-civil (reconnaissances, naissances, mariages, décès) ;

- Demande de nationalité française ;

- Délivrance des certificats de capacité à mariage ;

- Délivrance de cartes nationales d’identité ;

- Légalisations de signature ;

- Signature de certificats de vie ;

- Demande de certificats divers.