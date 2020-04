Covid-19 : UBA encourage la distanciation sociale, baisse le prix de la carte visa débit et la Mastercard

Cette action est l’effort de UBA Tchad, dans la riposte contre le covid-19 et une réponse à l’appel de la BEAC aux fournisseurs de services de paiements. Il est question de baisser les coûts de transactions de la monnaie électronique et des paiements digitaux dans la CEMAC. Par ailleurs, ces mesures visent à accompagner les efforts des Pouvoirs Publics des Etats membres de la CEMAC dans la lutte contre la propagation du COVID-19, en encourageant la population à pratiquer la distanciation sociale et à privilégier l’utilisation des paiements digitaux.