Covid-19 : le Tchad vise une couverture vaccinale de 48% à la fin de l'année

Le gouverneur du Chari-Baguirmi, Ahmat Abdellah Fadoul, mise sur la mobilisation et la sensibilisation pour convaincre ceux qui refusent la vaccination. Il reconnaît un effort à faire pour barrer la route aux fausses rumeurs autour des vaccins.



Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo vante des résultats très encourageants obtenus lors de la phase 1 de la campagne de vaccination de masse, en mars et juillet 2022.



Plus de 3 millions de personnes âgées de plus de 18 ans ont été vaccinées. Ces campagnes ont permis d'atteindre 20% de la couverture vaccinale pour un objectif qui était fixé au 31 décembre 2022 à 48%.



"Nous devrions rester vigilants, particulièrement en cette période d'approche de fêtes de fin d'années et du climat qui prévaut", relève Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo.



Dr. Abdelmadjid Abderahim, ministre de la Santé publique et de la Prévention, préconise de doubler d'efforts pour que chaque citoyen faisant partie de la population cible soit immunisé.



Le Tchad, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), s'est engagé à réduire la transmission de la Covid-19 par la vaccination.