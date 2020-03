Covid-19 : les tchadiens rentrés du Cameroun appelés au respect du délai d'incubation

Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a demandé lundi aux ressortissants qui ont regagné le Tchad, notamment via les frontières terrestres avec le Cameroun, de ne pas tenter de se soustraire à la période d'incubation de 14 jours en se croyant hors de danger du fait de l'absence d'éventuels symptômes de COVID-19. Leur négligence risquerait de mettre en danger le pays en sapant les mesures de prévention.



Evoquant le cas de tchadiens qui ont regagné le pays depuis le Cameroun, le ministre a estimé que ceux qui se revendiquent étudiants sont en principe censés être instruits et doivent avoir en tête l'idée de vouloir protéger les autres. Ils doivent réfléchir mille fois, souligne le ministre, car ils ne savent pas ce qu'ils auraient pu contracter en cours de route.



Il a déploré le fait que des étudiants sont rentrés et se sont dispersés, contrairement à ce qui leur a été demandé.



Mahamoud Youssouf Khayal a souligné qu'il n'y a pas lieu de paniquer mais seulement à écouter les consignes.



"Même ceux qui sont à N'Djamena, venez. Et ceux qui ont eu des contacts avec eux, venez vous déclarer et vous confiner", précise le ministre qui assure que des vivres et du matériel sont disponibles pour les prises en charge.



Deux nouveaux cas de COVID-19



Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été annoncés lundi par les autorités. II s'agit d'un tchadien, âgé de 43 ans arrivé à N'Djaména le 20 mars dernier en provenance de Douala via Toubouro - Kouteré -Moundou - Kélo - Bongor à bord d'un bus de transport en commun.



Le second est de nationalité suisse, âgé de 54 ans en provenance de Bruxelles via Paris - Addis-Abeba.



Le Tchad compte à ce jour 7 cas de coronavirus.



Le Gouvernement informe la population que la prise en charge médicale de ces deux patients révèle un état de santé stable.