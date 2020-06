Covid-19 : une opportunité historique pour la transformation et la diversification des économies de la CEMAC (Par Leoncio Amada NZE, Président pour la région CEMAC à la Chambre africaine de l’énergie et PDG d’APEX Industries)

Par Leoncio Amada NZE, Président pour la région CEMAC à la Chambre africaine de l’énergie et PDG d’APEX Industries.

En chinois, le mot « crise » est composé de deux caractères. L'un signifie le « danger » et l'autre « opportunité ». Même si au milieu d'une crise on ne voit jamais d'opportunités, les crises nous conduisent à des situations que nous n'aurions jamais anticipées et nous obligent à prendre des décisions que nous n'aurions jamais prises autrement. Dans de telles situations, développer l'intelligence appréciative est ce qui nous permet de voir les opportunités qui accompagnent une crise.

L'histoire suivante en est un bon exemple : au XVIIIe siècle, un navire espagnol arrive sur les rives de Dundee, en Écosse, avec une cargaison d'oranges. Le capitaine du navire offre à James Keiller la cargaison d'oranges et conclut rapidement une bonne affaire. Cependant, Keiller découvre que la plupart des oranges sont trop mûres et devenues aigres, et qu'il serait impossible de les vendre. Jusque-là, les oranges n'étaient consommées qu'en jus ou fraîches. Mais tout cela allait changer grâce à l'intelligence appréciative de James Keiller.

La marmelade vient de « marmelo », un mot portugais qui signifie coing, un fruit qui au XVIIIe siècle était idéal pour préparer des conserves ou faire des marmelades. Keiller met donc son intelligence appréciative au travail, en utilisant des oranges au lieu de coings pour préparer la marmelade, et se rend compte que la nouvelle confiture avait une saveur très caractéristique. Pour toutes ces raisons, il a créé une entreprise qui a changé l'avenir de la famille Keiller, se consacrant au business de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « marmelade d'orange amère ».

En revenant sur un autre exemple historique, nous pouvons citer l'économiste britannique John Maynard Keynes, qui a comparu devant un comité du gouvernement britannique. Alors que le monde s'enfonçait dans la Grande Dépression, il a exhorté ceux qui l'écoutaient à surmonter la mentalité étroite de la bureaucratie et à regarder la situation dans son ensemble. C’était six ans avant que Keynes ne publie sa Théorie générale, mais il anticipait déjà les observations pointues qu'il capturerait plus tard dans son livre : « Nous entrons dans un cercle vicieux : nous ne faisons rien parce que nous n'avons pas d'argent, mais c'est précisément parce que nous ne faisons rien que nous n’en avons pas », a-t-il dit.

Keynes voulait sauver l'économie de marché et, à une époque de communisme et de fascisme, il avait peur des conséquences politiques de ne rien faire. Son appel à surmonter des intérêts étroits n'a alors trouvé aucun écho. La réaction des gouvernements à la crise a été inefficace. Les nations se livraient à des politiques compétitives d'égoïsme national. Et la catastrophe est arrivée.

Cependant, les idées de Keynes, découlant de l'opportunité imposée par la crise, influencent toujours les événements mondiaux d'aujourd'hui. Lui et d'autres hommes de sa génération ont créé le système multilatéral qui dure encore et auquel les pays africains en général et ceux de la zone CEMAC doivent adhérer sans la moindre garantie que leurs intérêts seront nécessairement pris en compte et évalués à leur juste valeur dans ce monde global.

Ce que Keynes et les autres ont accompli, même dans le feu de la Seconde Guerre mondiale, était dû à la combinaison d'idées appuyées par l'action. Ils ont aidé à créer la structure économique de l'après-guerre. Ils ont jeté les bases de la formation du Groupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de ce qui deviendra plus tard l'Organisation mondiale du commerce.

En temps de crise profonde, les citoyens sont plus préparés psychologiquement à affronter et à accepter les réformes structurelles et les changements que leurs dirigeants leur proposent pour le fonctionnement et l'articulation d'une nouvelle structure socio-économique. C'est dans ce sens que la crise de Covid19 représente une opportunité historique pour les pays de la CEMAC d'engager de profondes réformes structurelles de leurs modèles économiques et sociaux. Des réformes qui, dans un autre contexte historique, seraient très difficiles à entreprendre et à mettre en œuvre afin de s'aligner en permanence sur des modèles garantissant une croissance économique durable, la prospérité et le bien-être des populations.

Aujourd'hui, nous ne devons pas nous dérober à la tâche d'unir les idées et les actions. À une époque où la confiance s'est perdue, nous avons besoin de faits qui rétablissent la confiance du public, des entreprises privées, de la société civile, des investisseurs étrangers, etc ... Les gouvernements et les institutions de la sous-région CEMAC sont prêts à relever ce défi. Face à une crise de l'ampleur et des implications telles que celle du Covid-19, il est plus risqué, irresponsable et dangereux de faire moins que trop peu.

La région de la CEMAC est composée de 6 pays avec une population d'environ 54 millions d'habitants, et une économie dominée principalement par le secteur pétrolier, qui représente 80% des exportations et 75% des recettes fiscales selon la Banque mondiale et le FMI. C'est l'une des zones les plus exposées aux fluctuations des prix du pétrole sur les marchés internationaux et sera la zone économique la plus touchée par la crise de Covid-19 sur l'ensemble du continent africain en raison de la faible intégration et diversification de ses économies.

Dans la sous-région de l'Afrique centrale, des pays comme le Gabon, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale seront parmi les plus touchés en termes économiques étant donné le poids des exportations de pétrole dans leurs exportations totales. Dans un scénario de 30 $ / baril, cela représente une réduction de 50% des recettes d'exportation de pétrole provoquée par une contraction de la demande et des prix, avec ses implications négatives pour les programmes sociaux des États.

La situation économique de la sous-région décrite ci-dessus nécessite une analyse pragmatique et courageuse pour entreprendre des réformes structurelles qui lui permettraient de sortir de l'état de léthargie dans lequel elle se trouve. Malgré la situation actuelle de l'industrie pétrolière, le pétrole et le gaz continueront d'être la locomotive de l'activité économique dans la sous-région de la CEMAC. Cependant, les revenus pétroliers devraient désormais être utilisés dans le cadre d'un nouveau paradigme économico-financier, pour financer le type de diversification économique qui permettrait la création d'un tissu économique régional capable de rivaliser au plus haut niveau avec d'autres entreprises des autres pôles économiques.

La mise en œuvre de politiques de diversification de l'activité économique, en combinaison avec une forte composante de Contenu Local au sein du secteur pétrolier à travers la mise en œuvre de projets en aval pour maximiser la valeur locale de nos ressources devient donc impérative. Une industrie pétrolière régionale et indigène forte, dynamique et innovante ayant accès au financement servira de catalyseur et de moteur qui permettra à d'autres secteurs économiques de décoller dans tous les pays de la CEMAC. Les politiques de contenu local doivent passer de simples réglementations et lois adoptées par les parlements nationaux à être effectivement mises en œuvre et appliquées sans compromettre ainsi la continuité des opérations dans le secteur pétrolier.

L'accélération de l'intégration physique et commerciale de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique centrale, en particulier celle des États membres de la CEMAC, doit être priorisée par tous les acteurs économiques et politiques. Cela doit être fait en faveur de la diversification et de l'industrialisation économiques induites par un commerce transfrontalier plus détendu et en tirant parti des opportunités et des synergies offertes par la transformation numérique et l'intégration régionale promues par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Ce n'est que dans ce contexte que la consolidation du secteur pétrolier peut devenir une véritable locomotive qui permettrait la résurgence d'autres secteurs économiques.

L'Afrique centrale ne peut pas avancer considérablement avec des projets nationaux et intra-régionaux dans leur état actuel de faible diversification économique. Les institutions de la sous-région doivent avoir le courage et la volonté d'approfondir l'intégration économique et financière entre tous les pays du pôle économique à travers des politiques favorisant une plus grande répartition des revenus, une coordination fiscale et un budget commun, afin d'atténuer le critères de risque lors de la négociation avec des créanciers internationaux ou des sociétés d'autres blocs économiques pour le financement et la mise en œuvre de projets dans la région de la CEMAC.

L'intégration économique au sein de la CEMAC peut être favorisée par la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) ; ce qui nécessite un changement de paradigme vers une plus grande diversification horizontale et verticale des produits d'exportation. La ZLECA a un immense potentiel pour contribuer à la diversification des économies de la CEMAC et à l'approfondissement de la sophistication des produits d'exportation.

Dans cette nouvelle étape de changements continentaux tels que la mise en œuvre de la ZLECA, les pays d'Afrique centrale doivent oser utiliser des politiques monétaires expansionnistes, y compris l'assouplissement quantitatif qui implique l'injection de capital dans l'écosystème productif par les gouvernements et d'autres mesures de relance à court terme. Mais ce ne seront que des mesures temporaires pour traverser la crise. Au final, pour sortir de ce cercle vicieux de la vulnérabilité aux chocs externes, les pays de la CEMAC devront investir dans les fondamentaux de la diversification de leurs économies. De tels investissements doivent être réalisés à la fois horizontalement par l'augmentation du nombre de produits destinés à l'exportation, et verticalement pour approfondir la valeur ajoutée des biens et services. Par conséquent, les gouvernements doivent intervenir pour créer l'environnement propice à ces changements, en améliorant les positions des pays de la CEMAC dans l'indice « Facilité de faire des affaires » de la Banque mondiale, en instituant et en surveillant les politiques de contenu local dans le but de localiser les acquisitions de services, ce qui en plusieurs cas représentent 60% des dépenses opérationnelles des grandes entreprises qui opèrent sur le continent.

Les gouvernements devraient également faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux chaînes de valeur locales et régionales en supprimant les barrières tarifaires et non tarifaires et en œuvrant en faveur et pour une véritable intégration des économies de la CEMAC. Ces initiatives doivent avoir le secteur privé aux commandes lors de leur conception, afin que la bureaucratie gouvernementale ne fasse pas dérailler les objectifs proposés. La participation des entreprises locales et régionales à la redéfinition de l'architecture économique de la sous-région vers la diversification économique tant attendue doit reposer sur la méritocratie et les compétences de ces acteurs économiques.

Il est utopique de parler de diversification économique de la sous-région de la CEMAC en l’absence d’un secteur bancaire et financier solide à la hauteur du défi et capable d’accompagner la transformation des économies de la région. La BEAC et toutes les institutions financières de la sous-région CEMAC doivent revoir et redéfinir leur rôle sur la façon dont elles financent l'activité économique. La mise en œuvre et l'utilisation de nouvelles technologies telles que les plateformes bancaires mobiles, l'argent mobile et d'autres innovations technologiques dans le secteur financier permettront et faciliteront la création de nouvelles PME. Les banques doivent abandonner leur zone de confort dans laquelle elles agissaient jusqu'à présent et passer à une véritable activité bancaire qui n'est autre que de financer correctement l'activité économique et de favoriser des conditions sur le marché financier qui permettent une croissance économique durable.

Par rapport aux secteurs bancaires des autres sous-régions économiques du continent africain, on peut conclure que le secteur bancaire de la CEMAC est le moins développé et nécessite une profonde réforme structurelle pour faire face à la situation économique de la sous-région.

Nous ne pouvons pas nous lasser de répéter, de souligner et de plaider pour la diversification économique et l'industrialisation en Afrique centrale, car si les pays de la CEMAC ne résolvent pas leurs problèmes structurels maintenant, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne feront qu'empirer. C'est le cercle vicieux de la dépendance à l'égard de la vente de matières premières dans la zone CEMAC que la crise de Covid19 a révélé.

Il nous appartiendra de faire de cette crise une opportunité historique qui nous permettra de transformer définitivement les économies de notre sous-région, d'harmoniser et de faire converger nos systèmes économiques et financiers, et de créer un tissu économique régional capable de rivaliser sur la scène internationale.

Si nous ne le faisons pas maintenant, nous aurons peut-être perdu à jamais le train qui mène au développement durable.

La crise, comme disent nos amis chinois, s'accompagne d'opportunités.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/covid19-a-hi...