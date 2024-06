Crise Bénin-Niger : Le CNPS monte au créneau face aux violations présumées

Le CNPS pointe du doigt plusieurs manquements de la part du Niger, notamment le non-respect des quotas de transit de pétrole nigérien via le port de Sèmè-Kpodji au Bénin, l'imposition de taxes et de prélèvements illégaux sur le pétrole en transit et l'entrave aux activités des entreprises béninoises impliquées dans le transport et le stockage du pétrole.



Ces violations, selon le CNPS, auraient entraîné des pertes financières importantes pour le Bénin et entraveraient le bon fonctionnement des infrastructures portuaires et logistiques dédiées au transit du pétrole nigérien.



Vers une résolution pacifique ?



Face à cette situation, le CNPS appelle le gouvernement nigérien à respecter scrupuleusement les accords en vigueur et à s'engager dans un dialogue constructif afin de trouver une solution pacifique à la crise. Le CNPS réaffirme son engagement à maintenir une coopération bilatérale bénéfique pour les deux pays, mais insiste sur le respect mutuel et la mise en œuvre des accords convenus.



Une situation complexe aux ramifications multiples



La crise entre le Bénin et le Niger autour de l'exploitation du pétrole met en lumière les défis liés à la gestion partagée des ressources naturelles, particulièrement dans un contexte de changement de régime politique au Bénin. La résolution de cette crise nécessitera un dialogue apaisé et une volonté commune des deux parties de trouver des solutions mutuellement acceptables, en tenant compte des intérêts économiques et des relations de bon voisinage qui lient les deux pays.