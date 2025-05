Crise à la Cour suprême : l’Ordre des avocats du Tchad maintient la suspension de ses activités

La décision de cessation d’activités, adoptée en Assemblée générale le 22 mars 2025, fait suite à ce que le Barreau qualifie de "dérives judiciaires" au sein de la plus haute juridiction du pays. Les avocats dénoncent notamment le rendu de décisions sans la présence obligatoire de la défense, en violation flagrante des règles de procédure.



Au cours de son intervention, le bâtonnier a également exprimé la solidarité du Barreau avec les victimes des violences de Mandakao, survenues le 14 mai dernier à Beinamar, dans la province du Logone Occidental. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante et transparente.



Sur le plan judiciaire, plusieurs tentatives de médiation ont été engagées entre l’Ordre, le ministère de la Justice et la Cour suprême. Bien que certaines avancées aient été annoncées — telles que la promesse de réviser les procédures de sursis ou la création d’une commission chargée d’amender les règles de procédure — les avocats estiment que les engagements pris n’ont pas été respectés.



« Les mêmes pratiques persistent à la Cour suprême », a regretté Me DJERANDI, dénonçant le manque de sincérité de la juridiction et l’exclusion répétée des avocats dans des décisions pourtant soumises à leur participation, en contradiction avec les textes en vigueur.



Par ailleurs, l’Ordre des avocats exhorte le gouvernement à nommer dans les provinces des administrateurs compétents, bien formés, afin de consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le pays.



Une nouvelle Assemblée générale sera convoquée prochainement pour évaluer l’évolution de la situation et décider des prochaines étapes.