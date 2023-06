Crise au Soudan : Dr. Ahmat Yacoub préconise l’interposition de l’armée tchadienne à El Geneina

Dr. Ahmat Yacoub Dabio a affirmé qu'il serait préférable de mettre en place une force d'interposition de l’armée tchadienne. Cette force d'interposition, basée sur un accord de paix accepté par les deux belligérants, aurait un double rôle : prévenir les affrontements entre les forces en présence et servir de surveillance pour identifier les violations du cessez-le-feu.



Le président du CEDPE a souligné les conséquences dévastatrices des affrontements qui ont débuté le 15 avril, en particulier en ce qui concerne les réfugiés soudanais qui se sont répandus dans les régions frontalières du pays. Il a spécifiquement mentionné l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés soudanais en provenance de la province du Darfour à Al-Djineyna. Suite à l'assassinat du gouverneur d'El Geneina, ces réfugiés ont fui vers la ville d'Adré, dans la province du Ouaddaï.



Face à cette crise humanitaire, Dr. Ahmat Yacoub Dabio a appelé au soutien du gouvernement tchadien, des organismes humanitaires internationaux et de la société civile africaine. Il a souligné les besoins urgents en matière de logement, de nourriture et de soins appropriés pour les réfugiés soudanais qui ont trouvé refuge au Tchad.



La situation des réfugiés soudanais intervient à un moment où le Tchad traverse une période économique difficile. Dr. Ahmat Yacoub Dabio a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour faire face à cette crise humanitaire et assurer le bien-être des réfugiés.