TCHAD Crise des réfugiés au Tchad : Appel urgent aux partenaires pour une aide financière

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 7 Juin 2023



Le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux a organisé une réunion d'échange ce 7 juin 2023 au Radisson Blu. Les partenaires techniques et financiers du Tchad, les chefs de mission diplomatique et quelques ambassadeurs accrédités ont été conviés à discuter de la situation des nouveaux réfugiés soudanais et des rapatriés en République du Tchad.

La rencontre a été présidée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, en représentation de son homologue du ministère de la Prospective économique. La guerre entre les généraux au Soudan a déclenché une crise sociale qui a poussé la population soudanaise à fuir et à chercher refuge au Tchad, entraînant des défis socio-économiques et sécuritaires à relever.



Dans ce contexte, le ministre porte-parole du gouvernement, représentant le ministre de la Prospective économique, a souligné que depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril dernier, le Tchad subit tous les effets et les conséquences en tant que pays d'accueil des réfugiés. À ce jour, plus de 125 000 réfugiés et rapatriés ont été enregistrés et selon Aziz Mahamat Saleh, ce chiffre devrait atteindre les 300 000 dans les semaines et les mois à venir.



Aziz Mahamat Saleh a déclaré que le gouvernement a mis en place une cellule de crise dès le début de la guerre, dirigée par le ministère des Affaires étrangères. Les premières mesures prises ont été des mesures de sécurité, notamment la fermeture de la frontière et le principe de non-ingérence du Tchad dans le conflit soudanais. Ensuite, le Tchad a réussi à rapatrier plus d'un millier de personnes, notamment des Nigériens et des Centrafricains, à travers 10 vols réalisés en l'espace de quatre semaines. Aziz Mahamat Saleh a exprimé sa préoccupation quant au fait que le pays est débordé, notamment en raison des défis de financement. Il a souligné que cela a un impact majeur sur le budget de l'État tchadien, qui est déjà très limité.

Le représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Tchad a noté que la situation au Soudan se détériore rapidement, et la population soudanaise fuit en grand nombre vers le Tchad, dépassant les estimations prévues. Il a indiqué que le plan de réponse inter-agences, qui nécessite 129 millions de dollars pour venir en aide à environ 138 millions de personnes, n'a obtenu des engagements que pour 43 millions de dollars, dont plus de 19 millions de dollars provenant de fonds internes et de prêts débloqués par des organisations humanitaires, en raison du manque de réaction des pays donateurs.



Il a rappelé qu'avant le début de cette nouvelle crise, le Tchad accueillait déjà l'une des populations de réfugiés les plus importantes en Afrique de l'Ouest et du Centre, et que ce mouvement massif de populations vers le Tchad met une pression supplémentaire sur les services de base déjà surchargés. Selon lui, il est impératif que cette nouvelle réponse ne détourne pas l'attention des besoins existants dans les provinces de Ouaddai, Sila et Wadi-Fira, où des milliers de personnes étaient déjà ciblées par l'aide humanitaire en 2023.



Les partenaires techniques et financiers ont souligné la mauvaise qualité des routes, en particulier pendant la saison des pluies, ainsi que le besoin de moyens de communication et de véhicules. Ils conviennent tous qu'il faut redoubler d'efforts, car les ressources financières actuelles ne suffisent pas à couvrir tous les besoins, et les pays donateurs doivent en faire davantage pour relever ce défi.





