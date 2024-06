Crise humanitaire au Soudan : plus de 10 millions de personnes déplacées et risque imminent de famine

Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan a dépassé les 10 millions, selon une déclaration de l'agence des Nations Unies pour les migrations faite lundi à l'Associated Press.



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a précisé que ce chiffre inclut 2,83 millions de personnes déplacées avant le début de la guerre actuelle, en raison des nombreux conflits locaux survenus ces dernières années.

En outre, plus de 2 millions de personnes ont été contraintes de fuir à l'étranger, principalement vers le Tchad voisin, le Soudan du Sud et l'Égypte, a déclaré Mohammedali Abunajela, porte-parole de l'OIM, à l'AP.



Le conflit soudanais a éclaté en avril de l'année dernière lorsque les tensions entre les chefs de l'armée et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide ont dégénéré en combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.



"Imaginez une ville de la taille de Londres déplacée. C'est ce à quoi cela ressemble, mais avec la menace constante des tirs croisés, de la famine, des maladies et de la violence ethnique et sexiste brutale", a déclaré Amy Pope, directrice générale de l'OIM, dans un communiqué.



Le mois dernier, l'agence alimentaire des Nations Unies a averti les parties belligérantes du risque sérieux de famine et de morts généralisées dans la région occidentale du Darfour et ailleurs au Soudan si elles n'autorisaient pas l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette vaste région.



Mme Pope a appelé à une réponse unifiée de la communauté internationale pour éviter "une famine imminente" au Soudan, où les besoins humanitaires sont "massifs, aigus et immédiats". Elle a également indiqué que moins d'un cinquième des fonds demandés par l'OIM pour cette réponse ont été fournis.



La guerre a dévasté le Soudan, tuant plus de 14 000 personnes, en blessant des milliers d'autres, et poussant la population au bord de la famine.



Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays signifie que plus d'un quart des 47 millions d'habitants du Soudan ont été contraints de quitter leur domicile.