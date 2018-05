TCHAD Crise sociale : le gouvernement "s’attèle à trouver d’autres alternatives adéquates"

Communiqué Le Gouvernement de la 4ème République est surpris par la grève lancée de manière unilatérale par la plateforme syndicale visant à bloquer, le processus du dialogue social engagé avec les plus hautes autorités de la République.



Du moment où les responsables syndicaux, membres de la plateforme syndicale sont en pourparlers depuis quelques jours avec le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire général de la Présidence en vue d’y trouver un compromis durable à la situation de tous les agents de l’Etat, nous ne pouvons que nous interroger sur la fuite en avant, des syndicats qui n’honore ni notre pays, ni les travailleurs et travailleuses.



La grève ainsi enclenchée n’a pas du tout sa raison d’être étant donné que les salaires du mois de Mai sont payés à terme échu à tous les fonctionnaires de l’Etat conformément aux termes du protocole d’accord signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales.



Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement s'est personnellement engagé à trouver des solutions à la situation des travailleurs et travailleuses tout en appelant au bon sens, à la solidarité et à un élan patriotique face à cette situation.



Aussi, face aux difficultés d’ordre budgétaire constatées à l’heure actuelle, le Gouvernement s’attèle à trouver d’autres alternatives adéquates et d’étudier des voies et moyens utiles pour satisfaire, les doléances des travailleurs et travailleuses, pour qui, la crise financière et économique qui frappe durement notre pays, ne serait qu’un triste souvenir.



De ce qui précède, le Gouvernement invite, les syndicats membres de la plateforme revendicative et les différents partenaires sociaux à continuer à œuvrer pour la poursuite du dialogue pour un climat social apaisé, favorable pour tous.



La poursuite des négociations Gouvernement - syndicats est pour des lendemains meilleurs.



Le Gouvernement invite les travailleurs à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes étant entendu que la grève ne peut que saper, les efforts déjà fournis dans le sens du redressement de la situation salariale.



N’Djamena, le 27 Mai 2018



La Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; Porte-parole du Gouvernement.



Mme Madeleine Alingué





