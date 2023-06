Crise soudanaise : le Premier ministre tchadien s'adressera au corps diplomatique

N'DJamena - Le premier ministre de transition Saleh Kebzabo fait une communication devant le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers ce 24 juin 2023, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères.



Cette communication porte sur les situations qui sévissent dans l'Est du pays, causées par la crise au Soudan. Cette situation a pris le gouvernement et ses partenaires internationaux par surprise.