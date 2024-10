Crises sanitaires régionales : N’Djamena a accueilli la 3e réunion du conseil consultatif de l’Africa CDC

Le Tchad assure désormais la présidence du conseil consultatif et technique du centre de coordination régional de l'Afrique centrale de l'Africa CDC (Centres for Disease Control and Prevention). La réunion, qui s'est tenue du 30 septembre au 1er octobre à N'Djamena, a rassemblé des participants pour examiner une note conceptuelle et discuter de stratégies visant à renforcer une réponse collective aux crises sanitaires régionales.



Au cours des deux jours de rencontre, les participants ont passé en revue les travaux techniques de l'Africa CDC, notamment en ce qui concerne la surveillance, la mortalité et la biosécurité. Face aux nombreux défis sanitaires auxquels l'Afrique centrale est confrontée, mais en prenant en compte les ressources compétentes disponibles, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Mahamat Hamit Ahmat, a souligné que "pour réussir cette noble mission, le Tchad a besoin de l'appui de tous les experts présents pour un accompagnement efficace."