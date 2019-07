Cuba : 133 jeunes médecins tchadiens vont recevoir leur diplôme

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr Houdeïngar David Ngarimaden et son collègue de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh poursuivent leur séjour à la Havane, à Cuba.



Au menu de leur visite, une réunion de travail avec des responsables cubains de la santé, et la cérémonie de remise des diplômes à la première promotion de 133 jeunes lauréats en médecine, de la Faculté des sciences médicales de l'Université de la Havane à Cuba.



La cérémonie aura lieu ce jeudi 18 juillet 2019 à l'amphithéâtre Karl Max à 17 heures (heure locale) et 22 heures (heure de N'Djamena).



A La Havane où Alwihda Info les a rencontré, les étudiants tchadiens en médecine se sont distingués par leur sérieux et leur abnégation au travail, assurent leurs professeurs et camarades.



Le Tchad et Cuba entretiennent d'étroits liens de coopération, notamment en matière médicale où des médecins cubains viennent en soutien du personnel tchadien à l'Hôpital de la Renaissance de N'Djamena.