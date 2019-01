Cuba veut approfondir sa coopération avec le Tchad

Le Président de la République, Idriss Déby a reçu ce jeudi 31 janvier la vice-ministre cubaine des relations extérieures, Dr Marcia Cobas Ruiz. L'audience a permis de discuter du renforcement des relations de coopération entre le Tchad et le Cuba, de passer en revue l’état actuel de la coopération entre la Havane et N’Djaména et d'étudier les voies et moyens d'impulser une plus grande dynamique.



L’audience s’est déroulée en présence des ministres de l’Economie et de la planification du développement, des Finances et Budget, de la Santé, de l’Enseignement supérieur et des proches collaborateurs du chef de l’Etat.



Cuba et le Tchad ont renforcé ces dernières années leur relation de coopération dans le secteur de la santé. C’est dans ce cadre que des étudiants tchadiens en médecine sont régulièrement formés dans des universités cubaines réputées dans le secteur et des médecins cubains sont envoyés au Tchad de manière cyclique pour appuyer le gouvernement tchadien dans sa politique en la matière.



« Nous avons passé en revue la coopération entre les deux pays, surtout la situation des étudiants tchadiens à Cuba. Les étudiants tchadiens sont très studieux, très disciplinés et nous sommes sûrs qu’ils feront des très bons médecins. Nous avons informé le Président de la république qu’en juillet, il y aura 135 étudiants qui recevront leurs diplômes de fin de formation. Ici, au Tchad, à peu près 44 médecins cubains exercent dans le cadre de cette coopération. Nous allons approfondir cette coopération sud-sud à d’autres domaines », a déclaré la vice-ministre cubaine des relations extérieures à l’issue de son entretien avec le Chef de l’Etat.



Dr Marcia Cobas Ruiz a saisi l’opportunité pour présenter ses condoléances au Chef de l’Etat et au gouvernement ainsi qu’aux familles, suite au décès de l’Ambassadeur Mahamat Saleh Adoum Djerou, représentant permanent du Tchad auprès de l’UNESCO et de dix vaillants soldats tchadiens du contingent de la MINUSMA, tués dernièrement à Aguelok, au Mali. Elle a exprimé sa sympathie et sa solidarité ainsi que celles de son gouvernement au Tchad pour le combat que le pays mène pour la paix et la stabilité en Afrique.