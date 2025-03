Culture : L’Espace Talino Manu abritera du 1er au 30 mars, "Mars, un mois des droits des femmes"

Valoriser les talents et les initiatives féminins, promouvoir et agir en faveur des droits des femmes, tels sont les objectifs que se fixent « Mars, un mois des droits des femmes ».



A travers des lectures, débats, projections et spectacles, « Mars, un mois des droits des femmes » se veut un évènement qui offrira un espace de réflexion et d’expression autour des enjeux d’autonomisation des femmes, a souligné Marie Lou Copin.



Selon elle, tout le mois de mars est mis à la disposition des femmes tchadiennes pour débattre des violences faites aux femmes, et de la mise en valeur des femmes dans la société.



Le challenge que se donne ce mois de mars est de promouvoir et d’agir en faveur des droits des femmes, et de valoriser les associations tchadiennes qui agissent en faveur de ces droits et qui luttent contre les discriminations.



Plusieurs activités sont au programme de cet événement qui se déroulera du 1er au 30 mars.

L’IFT appelle toutes les femmes tchadiennes à se rapprocher et à participer à l’événement, ainsi qu’à s’approprier les activités menées par des centres comme l’IFT ou le Calf (Centre d’apprentissage de la langue française) jusqu’ici dominées par les hommes.



Pour Epiphanie Dionrang de la Ligue tchadienne des droits des femmes, les activités de ce mois des droits des femmes visent à « renforcer la sororité et rendre visible les femmes volontairement invisibilisées dans nos sociétés ».