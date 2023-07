POINT DE VUE Cybersécurité en Afrique : il est indispensable de lutter contre les cyberattaques

Alwihda Info | Par Benoît Grunemwald, Expert Cybersécurité chez ESET - 21 Juillet 2023





Vingt années après les premiers pas de l’Internet en Afrique, la situation du continent se révèle globalement assez comparable à celle des autres régions du monde.



Connectés au réseau mondial, via des câbles terrestres ou sous-marins, des satellites ou même des drones et des ballons, les Africains présentent un taux d’accès à Internet plutôt élevé. Si 25% de la population du Sahara Sud dispose d’un accès, celui-ci concerne 60 % des populations d’Afrique du Nord. À l’échelle mondiale, seulement 50,8 % de la population est connectée.



En pleine accélération de sa transformation digitale, l’Afrique améliore son accès à la connectivité. Mais cette « normalisation » relative fait d’elle une cible à part entière pour les cyber-menaces.



Des menaces sérieuses sur la paix, la sécurité et la stabilité des pays

Le récent rapport produit par Interpol sur la cybercriminalité africaine en atteste : les e-mails compromis en entreprise, le phishing, les ransomware, les « chevaux de Troie » bancaires, les extorsions en ligne, ou encore le « crimeware as a service » (automatisation de la cybercriminalité), ont accusé un net bond en avant, sur fond de déploiement du télétravail suite à l’épidémie du Covid-19.



Le 24 octobre dernier, alors qu’il accueillait le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président sénégalais Macky Sall alertait sur les menaces que représentent les dérives du numérique, d’autant plus difficile à combattre qu’elles peuvent prendre différentes formes.



Comment ne pas le croire lorsque l’on constate que les cyberattaques concernent tout le monde, touchant des structures aussi différentes que le régulateur des télécoms sénégalais, des hôpitaux, ou encore des opérateurs en charge de la distribution d’eau, d’électricité ou d’énergie ?



Selon les experts, quelque 1848 attaques concerneraient l’Afrique chaque semaine, contre 1164 dans le monde en moyenne. Un chiffre qui en dit long sur la centralité stratégique du continent africain : à l’heure des réseaux mondialisés, sa protection est aussi une garantie de celle du monde tout entier.



Tout le continent touché, avec un point névralgique au Maroc

Parmi les pays les plus concernés par les attaques, le Maroc apparaît comme une cible de choix pour les cybercriminels. Le rapport rédigé par le Bureau africain des opérations de lutte contre la cybercriminalité d’Interpol classe le Royaume comme celui le plus touché par les chevaux de Troie bancaires et Stealers.



Le Maroc est également le deuxième pays le plus impacté par les « rançongiciels » du continent… Selon ce document, près de 19 000 détections de logiciels malveillants auraient été réalisées au sein du pays, loin devant l’Afrique du Sud (6 560 détections), le Nigéria (5 366 détections), le Cameroun (1 462 détections) et l’Algérie (691 détections).



Il en va de même pour l’escroquerie et l’extorsion en ligne, dont les spams sont respectivement géo-localisés en Afrique du Sud, au Maroc, au Kenya et en Tunisie. Ces éléments chiffrés montrent combien l’Afrique se révèle au cœur des cyberattaques mondiales.



Impossible aujourd’hui de considérer le continent comme étant isolé du reste de la planète, bien au contraire : il en est l’un des épicentres, et c’est bien pour cela qu’il mérite toute notre attention.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des voyages de trop du chef de la junte Tchad : fin de la tournée de fausses promesses et de charme Tchad : les hommes, "champions" du mensonge, plus que les femmes ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)