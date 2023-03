D'ex-combattants rebelles du FACT regagnent le Tchad dans le cadre de la réconciliation nationale

Au nombre de trente, ces anciens combattants ont décidé de regagner le pays après avoir séjourné en Libye. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture, de réconciliation nationale et du Dialogue National Inclusif et Souverain prônés par les plus hautes autorités du pays.



Le leader de ces ex-rebelles, Ousman Mahamat Taher, a exprimé sa ferme intention de consolider la paix, la sécurité, le vivre-ensemble et la stabilité au Tchad. Il a également invité les autres rebelles à déposer les armes et à rejoindre le processus de réconciliation nationale en cours afin de construire un Tchad uni et égalitaire.



Le gouverneur de la province du Kanem Issaka Hassan Jogoï, quant à lui, a salué l'initiative de ces ex-combattants du groupe politico-militaire FACT, qui est l'un des groupes non signataires de l'accord de Doha. Il a également encouragé tous les compatriotes rebelles et exilés à saisir cette opportunité pour regagner le pays.



Bien que cet acte soit une avancée significative vers la paix, il est important de noter que le Tchad est encore confronté à des défis sécuritaires. L'engagement et la détermination des acteurs impliqués dans le processus de paix sont donc essentiels pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le pays.