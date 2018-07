Aujourd'hui, le monde commémore le centenaire de Nelson Rolihlahla Mandela, affectueusement connu sous le nom de Madiba, né à Mvezo, dans le Cap oriental, le 18 juillet 1918. En cette occasion mémorable, je transmets mes salutations personnelles et celles de l'Union africaine au Gouvernement et au peuple d'Afrique du Sud et à tous les peuples épris de paix de par le monde.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-p...