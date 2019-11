DHL Express remporte 24 prix du meilleur employeur pour la sixieme annee consecutive

Pour la sixième année consécutive, DHL Express (www.DHL.com) a été reconnu comme un employeur de premier ordre en Afrique par le prestigieux Top Employer Africa Institute, soulignant ainsi l’engagement indéfectible de la Société à rester un employeur de choix.

Paul Clegg, Vice-président des Ressources humaines chez DHL Express Afrique subsaharienne, a déclaré que le fait d’être à nouveau reconnu comme un employeur de premier rang représente pour DHL une immense fierté, et plus particulièrement en ce 50e anniversaire de la Société.

« Les 50 années d’expérience de DHL constituent un véritable jalon. Nous n’aurions jamais pu parvenir à un tel succès sans l’enthousiasme de nos nombreux employés, qui ont consacré leur temps et leur énergie à la Société tout au long du demi-siècle passé. Dans cette optique, nous maintenons donc notre engagement à investir dans nos employés et à les aider à réaliser encore longtemps leur plein potentiel », a-t-il poursuivi.

Cette année, DHL Express a reçu 24 certifications dans 23 pays d’Afrique subsaharienne, dont le très prisé Prix Intercontinental, qui récompense le détenteur du plus grand nombre de certifications Meilleur employeur du continent. Les pays pour lesquels DHL Express est désormais certifié sont l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, l’île Maurice, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, la République Démocratique du Congo, l’île de la Réunion, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

En outre, DHL Express Afrique du Sud a été reconnu comme étant le leader du secteur du Transport et de la Logistique dans le pays.

« Pour nous, les programmes participatifs encouragent la motivation et l’engagement de nos employés, et font partie intégrante de nos activités. Ils sont un moyen de fournir un excellent service à la clientèle, mais ils nous aident aussi à conserver notre culture centrée sur le consommateur, à l’échelle mondiale », affirme-t-il.

Selon M. Clegg, l’utilisation commerciale des initiatives et programmes clients de la Société, dont le programme de changement culturel « Spécialiste international certifié » (CIS), a contribué à réaliser le potentiel de ses employés en Afrique subsaharienne. « Nous avons pris la décision, il y a quelque temps, de mettre fortement l’accent sur le perfectionnement professionnel et l’octroi d’un pouvoir de décision aux cadres intermédiaires et aux superviseurs, car cet échelon d’encadrement est essentiel pour soutenir notre croissance dans les années à venir », a-t-il affirmé.

Pour être certifiée comme l’un des meilleurs employeurs d’Afrique, une entreprise doit être présente dans au moins quatre pays du continent et offrir des conditions de travail exceptionnelles. Le Top Employers Institute réalise des recherches exhaustives et indépendantes, en effectuant des enquêtes sur les meilleures pratiques en matière de Ressources humaines auprès des employés des entreprises concernées.

L’étude menée par le Top Employers Institute évalue la stratégie des ressources humaines, l’application des politiques, les pratiques et les offres faites aux employés. L’objectif est de démontrer si l’entreprise fournit des conditions de travail exceptionnelles à ses collaborateurs, développe les compétences à tous les niveaux et fait preuve de leadership via l’optimisation du développement des compétences de ses employés et des pratiques les concernant.

« Nous sommes plus qu’honorés et reconnaissants d’avoir une nouvelle fois obtenu cette prestigieuse distinction, et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts en vue d’attirer, conserver et développer les compétences de nos collaborateurs, dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne », a conclu M. Clegg.

