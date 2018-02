AFRIQUE DHL Global Forwarding nomme des vétérans du secteur à la direction de ses opérations au Kenya et au Nigéria

LAGOS, Nigéria, le 6 Février 2018, -/African Media Agency (AMA)/- DHL Global Forwarding, le fournisseur leader de services de transport aérien, maritime et routier a nommé Agnaldo LAICE et Maureen ADIBUAH en qualité de directeurs généraux, respectivement, du Kenya et du Nigeria. Ils disposent tous deux d'une grande expérience du secteur et d'une très bonne connaissance du marché local et font partie de DHL depuis presque 20 ans - ils ont gravi les échelons sur différents portefeuilles. Ils rendront directement compte à Daniella De PAUW, Présidente Directrice Générale de DHL Global Forwarding pour l'Afrique subsaharienne.

Amadou Diallo, Président Directeur Général de DHL Global Forwarding pour le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré : « L'Afrique et le Moyen-Orient sont deux régions dynamiques d'importance stratégique pour notre réseau mondial. La croissance économique, en Afrique notamment, devrait augmenter de 3,2 % en 2018 et de 3,5 % en 2019, en raison de l'augmentation du prix des marchandises et de conditions de financement international favorables. Compte tenu du climat positif en matière d'affaires et d'investissement, nous voulons profiter de cette opportunité pour accroître les perspectives commerciales de nos clients ici, en exploitant notre expertise et notre connaissance approfondie de ces marchés. »



Daniella De Pauw, CEO, Présidente Directrice Générale de DHL Global Forwarding pour l'Afrique subsaharienne, a déclaré, « Étant tous deux les puissances économiques les plus importantes d'Afrique subsaharienne dont la croissance est l'une des plus rapides, respectivement, le Kenya et le Nigéria sont en bonne place pour réaliser une croissance positive au sein d'un climat commercial stable. Il est donc crucial pour nous d'avoir des personnes expérimentées telles qu'Agnaldo et Maureen pour diriger les équipes, grâce à leur bonne compréhension des entreprises locales et des pratiques culturelles de ces pays. Leurs solides compétences et leur parcours dans le secteur de la logistique seront un atout pour nos clients et je suis tout à fait convaincue de leur capacité à diriger nos opérations au Kenya et au Nigéria avec succès. »



Agnaldo LAICE dirige les opérations au Kenya



Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du transport et de la logistique, Agnaldo a exercé diverses fonctions, notamment les ventes, le marketing, l'exploitation, le développement commercial et la direction générale au sein de DHL. Avec cette nomination, Agnaldo mettra en pratique son expérience pour renforcer la performance de DHL Global Forwarding au Kenya.



Il a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Deutsche Post DHL en janvier 2013, en qualité de Directeur Général pour DHL Global Forwarding au Mozambique, son pays natal. Durant cette période, Agnaldo a permis à l'entreprise de réaliser une croissance constante en termes de recettes et de bénéfices en mettant en œuvre des procédures opérationnelles standardisées et rigoureuses en phase avec les normes internationales, afin de fournir des services de qualité à ses clients. Il a également été un acteur majeur pour un meilleur engagement client au sein de l'organisation et dans le développement de solutions logistiques mieux adaptées à leurs besoins et leurs problématiques.



Agnaldo LAICE, Directeur Général pour DHL Global Forwarding au Kenya, a déclaré : « J'ai hâte d'entrer dans le feu de l'action, de saisir de nouvelles opportunités et de veiller à ce que nous continuions à apporter le plus haut niveau d'excellence à nos clients. Bien entendu, cela n'est possible que grâce au soutien de l'équipe talentueuse et engagée dont nous disposons au Kenya, et à un réseau industriel solide. »



Avant d'intégrer DHL, Agnaldo a travaillé pour le groupe A.P Moller-Maersk, de 2001 à 2012, où il a occupé plusieurs postes de cadre, et notamment la fonction de directeur des ventes Cluster chez Maersk Line (Mozambique, Malawi, Zambie et Zimbabwe). Il a également été membre du conseil d'administration de Damco Mozambique, une division du groupe Maersk.



Maureen ADIBUAH prend la tête des activités au Nigéria



Maureen a intégré la famille DHL en 2001, et a occupé diverses fonctions au sein de la division commerciale de DHL Express. Elle a notamment occupé des postes dans le contrôle de crédit, les ventes, le service client, la gestion client et l'exploitation. Elle a également joué un rôle majeur dans le développement du secteur du pétrole et de l'énergie au cours de sa carrière au sein de la division, et a notamment introduit des services transfrontaliers de camionnage pour des clients majeurs.



En septembre 2013, Maureen a élargi son incursion dans le secteur de la logistique en intégrant DHL Global Forwarding en qualité de directrice de succursale de Port Harcourt au Nigéria. A ce poste, elle a positivement transformé l'entreprise afin de cibler plus efficacement le secteur du pétrole et de l'énergie, ce qui lui a permis de réaliser une croissance positive. D'un point de vue opérationnel, elle a simplifié et réorganisé la structure pour atteindre l'excellence et réaliser une hausse du chiffre d'affaires de 300 % par rapport à l'année précédente. Reconnue pour ses compétences, elle a fait partie des hauts potentiels régionaux et intégré le programme Build Your Skills Program (BYS) en 2015. Sa plus récente fonction l'a conduite à prendre les rênes, en qualité de responsable d'exploitation pour la région Afrique et Moyen-Orient, de 2016 à 2017.



Maureen ADIBUAH, directrice générale pour le Nigéria chez DHL Global Forwarding a déclaré : « C'est un honneur d'être nommée pour exercer cette fonction car cela marque une autre étape dans ma carrière. Je suis ravie de travailler avec mon équipe, engagée d'experts en logistique, dans le but d'apporter le succès commercial à nos clients. Et surtout, je vais utiliser ma connaissance et mon expérience du secteur pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. »



Maureen est diplômée en droit, des beaux-arts et des Arts appliqués de l'Université de Calabar et de l'Institut de gestion et de technologie d'Enugu, au Nigéria. Elle est également inscrite en qualité d'avocate près la Cour Suprême du Nigeria.



