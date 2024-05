Dans quel but le Président Déby a-t-il invité le vice-ministre russe de la Défense à assister à sa cérémonie d’investiture ?

En fin de la semaine dernière, le Conseil constitutionnel du Tchad a ratifié les résultats de l'élection présidentielle en confirmant la victoire de Mahamat Idriss Déby, obtenant 61 % du total des voix, en attendant sa cérémonie d'investiture, qui aura lieu à la fin de ce mois, où le Président Déby prêtera le serment constitutionnel en présence de membres de son nouveau gouvernement ainsi que de personnalités importantes de divers pays amis.



Parmi les personnalités les plus marquantes qui assisteront à la cérémonie d'investiture de Déby, figure le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, qui arrivera à N'Djamena le 23 mai, accompagné d'une délégation russe de haut niveau. Il convient de noter que Fomine faisait partie des personnalités qui ont reçu le Président Mahamat Idriss Déby Itno et sa délégation qui l'accompagnait lors de sa visite à Moscou le 24 janvier dernier, au cours de laquelle il a rencontré le ministre tchadien de la Défense, Dago Yacoub, avec lequel il a discuté des moyens de développer la coopération militaire entre les deux pays et comment les incarner sur le terrain à travers des accords concrets. Il faut rappeler également que suite à la formation du Conseil militaire de transition dirigé par le Président Déby, le 23 juin 2021, il avait envoyé une délégation tchadienne dirigée par le général décédé Daoud Yaya Ibrahim à Moscou pour participer à la neuvième Conférence sur la sécurité internationale en Russie, où il a rencontré le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, et les deux parties ont signé de nouveaux accords militaires.



De nombreux experts estiment que l'invitation faite par le Président Mahamat Déby au vice-ministre russe de la Défense d'assister à sa cérémonie d'investiture en tant que Président officiel du pays est une preuve claire que la Russie occupe une position importante au Tchad et confirme la force et la profondeur des relations entre les deux pays et l'intention du Président actuel Déby pour renforcer davantage cette relation avec la Russie fédérale. Tandis que d'autres estiment que l'objectif de l'invitation du vice-ministre russe de la Défense est de faire passer un message au gouvernement Illizi selon lequel le Tchad dispose de partenaires fiables dans les domaines sécuritaire et militaire, et qu'il est un pays souverain et libre de diversifier ses partenariats avec des pays qui prendre soin de ses intérêts et de ceux de son peuple.



Il convient de noter que le président Poutine a été parmi le premier dirigeant à féliciter le Président Déby pour sa victoire à ces élections, et que le ministère russe des Affaires étrangères a été le premier à féliciter le nouveau gouvernement tchadien pour le succès du processus électoral et la transition vers la démocratie. Tandis que le gouvernement de Paris a gardé le silence sur la victoire du Président Déby aux élections et n'a publié aucune déclaration officielle de la part des responsables gouvernementaux concernant la victoire de Déby, au contraire, il a lancé une campagne médiatique massive pour contester transparence des élections.



Le politologue tchadien et l’expert des affaires africaines, Yacoub Oumar Defallah, a qualifié ce rapprochement russo-tchadien de mesure positive prise par le nouveau gouvernement de Déby, et a ajouté qu'il était clair dès le début que le Président Déby renforcerait les relations avec la Russie à la suite de sa victoire, surtout après sa visite à Moscou le 24 janvier dernier, accompagné d'une importante délégation, où des accords importants ont été signés dans plusieurs domaines vitaux, dont l'énergie et la sécurité.



Alors que le même expert estime que ce rapprochement va perturber le gouvernement de Paris, qui commence à craindre de perdre sa base militaire d'Adji Kossei, située à N'Djamena, ce qu'il souhaite éviter car le Tchad est son dernier partenaire dans les pays africains du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest après son expulsion du Mali et du Niger et le Burkina Faso après que ces pays ont signé une coopération militaire avec le gouvernement du Kremlin.