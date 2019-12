Daraja Haïdara du Mali remporte le Grand Prix 2019 des Africa 3535

Accra/Ghana - Les Prix Africa 3535 récompensent les 35 jeunes Africains et de l'Afro Diaspora âgés d'au plus 35 ans qui comptent des réalisations exceptionnelles dans leur communauté au cours de l’année. Pour l’édition 2019, ces champions du développement et de l’innovation, ont été distingués le lundi 25 novembre dernier au cours d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel International Swiss Spirit Alisa d’Accra.



Retenue parmi plusieurs centaines de candidatures, à l’issue d’une sélection rigoureuse, ces 35 jeunes lauréats font partie de ceux dont les réalisations ont été les plus marquantes en Afrique.



Pour cette 4ème édition, c’est la Malienne Daraja HAÏDARA, 27 ans, militante de la dignité humaine, qui remporte le Super Prix remis par M. Akwasi Opong-Fosu, anciennement ministre du numérique, de l'innovation et de la science du Ghana.



Miss Daraja a fondé en 2010 ‘’Al Barka-Aide Mali’’, une association humanitaire qui facilite le parrainage de milliers d’enfants dans le besoin. Grâce aux fonds recueillis, l’association contribue à la scolarisation de nombreux enfants défavorisés, fournit des trousses à chaque enfant chaque année scolaire, facilite aux enfants en difficulté l’établissement des actes de naissance et l’accès aux consultations médicales gratuites.



Visiblement très émue de recevoir ce Prix, la super lauréate d’Africa 3535 édition 2019 a dédiée son trophée à tous ces enfants en Afrique qui peinent à avoir le strict minimum pour vivre dignement. Une double dédicace du trophée par la suite exprimée pour son pays, le Mali, pour une jeunesse sans les armes et qui bénéfice de plus d'opportunités.



Cette cérémonie de récompense a été précédée quelques heures plus tôt de la conférence INSPIRATION AFRICA qui a permis à plusieurs lauréats de partager leurs parcours et leurs réalisations devant un public présent.



Il est bon de rappeler qu’en quatre éditions, les Prix Africa 3535 représentent désormais un rendez-vous majeur de célébration de la jeunesse africaine avec à ce jour plus de 1,400 candidatures enregistrées en provenance de plus de 40 pays. Retrouvez tous les profils des lauréats récompensés sur http://africa3535.com/2019ceremonie