De nouvelles perspectives de coopération économique s'ouvrent entre le Tchad et la RDC

L'Ambassadeur du Tchad en République Démocratique du Congo, M. Mogombaye Apollinaire, accompagné du Premier secrétaire de l'Ambassade, Monsieur Mahamat Dina Yaya, a eu une réunion constructive avec Monsieur Robert Malumba Kalombo, Président du Conseil d'Administration de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC).



L'entretien a principalement porté sur les perspectives de partenariat visant à soutenir des activités de développement économique entre le Tchad et la RDC. Les deux parties ont convenu de l'importance d'une collaboration renforcée pour favoriser les échanges commerciaux et les investissements.



Deux points focaux ont été désignés pour élaborer un projet d'accord de coopération. Ce projet sera développé en collaboration avec les Chambres consulaires et le Patronat du Tchad et de la RDC dans les meilleurs délais.



Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre le Tchad et la République Démocratique du Congo, soulignant la volonté des deux pays de collaborer pour un développement mutuel et durable.