Débat sur la sécurité routière au Tchad : déception quant aux solutions proposées par la ministre

Suite au débat sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale entre les conseillers et la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, ce 23 juin 2023, le conseiller Amollah Toua Robert Golbey, a exprimé son point de vue sur les réponses fournies par la ministre et les motivations qui l'ont poussé à poser cette question.



Selon Amollah Toua Robert Golbey, l'objectif de sa question orale est né du constat selon lequel de nombreux Tchadiens, ainsi que leurs familles, sont victimes d'accidents de la circulation et subissent des pertes de temps dues aux embouteillages, que ce soit dans les grandes villes ou ailleurs. En tant que conseiller, Amollah Toua Robert Golbey estime qu'il est de son devoir de contrôler la gestion gouvernementale.



L'initiateur de l'interpellation ministérielle souligne que lors de ses réponses, la ministre a simplement évoqué les problèmes et constats que tous les Tchadiens connaissent. Selon lui, la solution adéquate que le ministère des Transports terrestres et de la Sécurité routière devrait entreprendre n'a pas été abordée. Il exprime sa déception envers l'absence d'une solution à court terme. Il souhaite que la ministre travaille en collaboration avec son équipe sur les différentes questions afin de réellement comprendre les besoins et les attentes de la population.