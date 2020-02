Déby-Biya : "des relations fraternelles très, très fortes"

Le président Idriss Déby s'est félicité jeudi de la présence massive d'habitants de Yagoua à Bongor pour la cérémonie de lancement des travaux de la construction du pont qui reliera les deux villes frontalières. Il a également salué l'arrivée du Premier ministre camerounais à la tête d'une importante délégation.



S'exprimant face à la presse, il a déclaré que "ce projet était au programme avant les indépendances. Les anciens doivent se rappeler de cela. Il a fallu du temps pour que nous puisions aujourd'hui lancer ce projet qui est un projet intégrateur."



Idriss Déby a salué la façon volontariste d'agir du président Paul Biya lorsqu'il s'agit du Tchad, "connaissant très bien l'enclavement du pays."



"Nous avons des relations fraternelles très, très fortes. (...) C'est grâce à lui que vous avez votre pétrole sur le marché international. Aujourd'hui, il nous offre la possibilité d'importer et d'exporter à partir de la ville de Yagoua. C'est un outil de développement. Il faut se féliciter de l'intégration qui se fait au niveau de la sous-région, l'exemple du Tchad et du Cameroun est très fort", a souligné le chef de l'Etat tchadien.



"Nous n'en sommes pas au premier ouvrage construit entre le Tchad et le Cameroun", a-t-il dit. Il a ajouté que les deux pays ne vont pas s'arrêter à ce projet, évoquant d'autres projets intégrateurs, notamment l'interconnexion entre Yagoua 1 et Bongor, ou des projets déjà réalisés.