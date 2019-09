Déby demande la réforme de l'ONU et dénonce le flagrant préjudice de l'Afrique

Le président de la République Idriss Déby a dénoncé, mercredi matin, le "flagrant préjudice causé à l'Afrique" dans le système des Nations Unies. Il a appelé à une réforme rapide de l'ONU.



"La question de la réforme de l’ONU, notamment du Conseil de sécurité, que l’Afrique appelle de tous ses vœux à toutes les sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies, mérite toute l’attention requise. Cette revendication légitime ne saurait se diluer dans des négociations interminables engagées depuis des années sans qu’aucun progrès ne soit enregistré", a indiqué Idriss Déby.



D'après lui, "l’Afrique ne demande pas autre chose que la réparation d’un flagrant préjudice causé à tout un continent qui compte plus d’un milliard d’âmes, privé injustement de sa place légitime dans le système des Nations Unies."



"Je réaffirme l’attachement du Tchad à la position commune africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité telle qu’exprimée dans le consensus d’EZULWINI, et en appelle au sens de justice et de solidarité de toutes les nations pour accélérer cette réforme tant souhaitée et attendue", a-t-il ajouté.