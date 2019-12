Déby dénonce des "attaques barbares et lâches" après le drame d'Inates au Niger

Le président de la République Idriss Déby a présenté jeudi ses condoléances les plus attristées à son homologue nigérian Mahamadou Issoufou, suite à l'attaque terroriste qui a eu lieu ce mercredi 11 décembre contre le camp militaire d'Inates, à l'ouest du pays.



"C'est avec émotion et tristesse que j'ai appris la nouvelle de l'attaque terroriste visant la garnison d'Inates, ayant causé des nombreuses victimes au sein de vos vaillantes forces de défense", a déclaré Déby.



Il a témoigné de sa "solidarité devant ces attaques barbares et lâches", et a rassuré que "ces attaques désespérées n'entameront aucunement nos efforts et notre détermination commune à lutter contre le terrorisme et les illuminés dans notre sous-région."