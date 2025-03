Décentralisation : Hyacinthe Mba Mbo consigne les dynamiques des acteurs dans une thèse de doctorat PhD

La Constitution du 18 janvier 1996 a jeté les bases du processus de décentralisation, en faisant du Cameroun un Etat unitaire décentralisé, avec des entités infra-étatiques appelées Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) qui sont de deux types : les régions et les communes.



Le point de convergence des deux objectifs des politiques publiques de décentralisation, à savoir la promotion de la démocratie locale et la promotion du développement local, réside dans la gouvernance locale avec son corollaire, la participation des populations locales à la gestion des affaires locales



Cela dit, c’est autour de cette problématique que s’inscrit le sujet de thèse de doctorat PhD en science politique, brillamment défendue le 1er mars dernier à l’Université de Douala, par Hyacinthe Mba Mbo, à savoir : « Démocratie et développement dans la commune camerounaise : Analyse sociopolitique des dynamiques des acteurs internes et internationaux ».



C’était devant un jury présidé par le Pr Mathias Eric Owona Nguini. En effet, il s’agit d’un travail approfondi de plusieurs années de recherches, à travers les collectivités territoriales décentralisées que compte le Cameroun, soit 360 communes et 14 communautés urbaines. Ce remarquable travail scientifique, réalisé par l’un des pionniers des questions de décentralisation au Cameroun, comporte plus de 400 pages, et compte deux grandes parties.



Le désormais Dr Hyacinthe Mba Mbo, ancien maire de la commune d’Ambam (Sud Cameroun), est ainsi entré en possession des documents y relatifs dans les communes essentielles, et au centre de documentation de l’Association « Communes et Villes Unies du Cameroun » (CVUC). Il en est par ailleurs des multiples participations à des rencontres internationales des maires qui lui ont également permis d’aborder avec aisance la dimension internationale de ce travail.



Face au jury, le Dr Mba Mbo qui a obtenu la mention très honorable, a mis un point d’honneur sur une problématique centrale, portant sur le respect des principes démocratiques, et la prise en compte de la qualité dans le processus de recrutement politique des dirigeants municipaux. Il s’agit donc d’envisager les voies et moyens tendant à contribuer à la performance des politiques publiques dans l’espace communal.



Pour le Pr Mathias Eric Owona Nguini, président du jury, « il s’agit d’une recherche qui a, à la fois, un intérêt intellectuel et un intérêt pratique. Elle nous permet d’évaluer le lien qui existe dans ces communes entre l’expérience de la démocratie décentralisée et le développement local ».



« L’intérêt de l’analyse de la dynamique des acteurs dans la démocratie et le développement local réside dans le fait que cette étude permet de revisiter les problématiques liées au gouvernement et à la gouvernance locale. Cette thèse, s’intéressant aux variables comme la politique, le développement ou encore le management démocratique, permet en effet de rendre opératoire la boîte à outils des politiques. Il s’agit en effet de voir comment s’articule les visions des acteurs dans le jeu démocratique et de construction des politiques de développement dans le microcosme de la commune », soutient par ailleurs le Dr Mba Mbo.



Il faut dire que la décentralisation aura ainsi favorisé le souci de l’Etat lui-même de se dessaisir de certains pans du domaine public. Aujourd’hui, les CTD et leurs élus ont désormais les pleins pouvoirs pour la gestion des affaires, tant nationales qu’internationales (par exemple la coopération décentralisée).



« L’observation de la dynamique des acteurs nationaux et internationaux dans le processus démocratique local et la mise en œuvre des politiques de développement au niveau de la commune a un intérêt praxéologique certain. Elle permet de voir comment se déploie l’Etat en action dans un contexte où la sphère locale cesse d’être un espace périphérique, où le pouvoir central exerce sa discipline hégémonique », relève le spécialiste.



Il faut rappeler que le Dr Hyacinthe Mba Mbo est un expert en décentralisation, homme politique ayant été maire d’Ambam (2013-2020). Il est par ailleurs président-fondateur de l’Université Multinationale d’Ambam (UMA) et président du Conseil d’Administration du Centre International de Formation Appliquée en Démocratie, Développement, Éthique et Gouvernance (CIFADDEG).