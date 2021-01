Décès d'Elisabeth Kade : les étudiants tchadiens au Burkina Faso lui rendent hommage

La Coordination des jeunes étudiants leaders africains (CJLA) s'est dit profondément consternée par le décès de l’ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Mme. Elisabeth Kade Ndilguem.



"En aout dernier, nous avons honoré feu Mme. l’ambassadeur pour sa contribution et son soutien multiforme à l’ensemble de la communauté tchadienne au Burkina. La « maman » de la communauté tchadienne au Burkina part à un moment où la communauté a besoin encore plus d’elle pour ses marques des conseils et sa disponibilité pour le bien de la communauté. C’est une femme engagée, patriote, rassembleur et près à prodiguer des précieux conseils à ses enfants", déclare la Coordination des jeunes étudiants.



Elle ajoute que c’est la perte d’un grand commis de l’État, celle qui a été plusieurs fois membres du gouvernement et conseillère à la Présidence de la République, avant d’être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès du Burkina Faso.



La CJLA par la voix de son coordonnateur général, Hassan Hachim Mahamat, adresse les condoléances les plus attristées à sa famille biologique, au personnel de l’ambassade du Tchad au Burkina et à l’ensemble de la communauté tchadienne vivant au Burkina Faso.



L'ambassadrice du Tchad au Burkina Faso, Elisabeth Kade Ndilguem, est décédée jeudi soir dans un hôpital à Ouagadougou. Elle avait été nommée à ce poste par décret du 4 octobre 2018.



Avant cette nomination, elle a occupé en 2018 le poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'Intégration africaine et à la Coopération internationale dans le gouvernement tchadien.