Décès d’un membre de la famille royale émiratie: Le Président Mahamat Idriss Deby présente ses condoléances les plus attristées

Cheikh Tahnoun bin Mohamed Al Nahyan était le compagnon de route de Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le fondateur des Émirats arabes unis. Sa vie a été marquée par plusieurs fonctions officielles de haut niveau. Il a également laissé son empreinte sur la route qui relie Al Ain à Dubaï, portant désormais son nom.



En cette période de deuil, le Président du Tchad, Mahamat Idriss Deby, exprime ses condoléances attristées au nom du peuple tchadien et en son nom personnel.





« Ayant appris avec tristesse le décès de Cheikh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan, je présente au nom du peuple tchadien et à mon nom propre à Son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, au gouvernement et au peuple frère émiratis, mes condoléances les plus attristées. Puisse Allah accueillir le disparu dans son vaste royaume des bénis. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix », a écrit sur Twitter ce 1er mai, le Président du Tchad.