Décès de Jacques Chirac : le Tchad rend hommage à un président "respectueux de l’Afrique"

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet s'est rendu mardi à l’ambassade de France au Tchad. Il a présenté les condoléances du président de la République Idriss Déby, suite au décès de l’ancien Président Jacques Chirac. Il était accompagné de deux membres du gouvernement et du directeur de cabinet civil du chef de l’Etat.



"La France porte le deuil depuis le décès de son ancien Président de la République, Jacques Chirac. A l’entrée de l’Ambassade de France au Tchad, le drapeau est mis en berne. C’est pour partager la douleur du peuple français suite à cette perte incommensurable que le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, représentant le Président de la République, a fait le déplacement de l’Ambassade de France quelques heures après les obsèques et l’inhumation de feu Jacques Chirac au cimetière de Montparnasse à Paris", a indiqué la Présidence.



L’Ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery a exprimé toute sa reconnaissance au Tchad et à son Président pour cette marque de sympathie.



La délégation tchadienne a observée une minute de silence à la mémoire de Jacques Chirac. Kalzeubé Payimi Deubet a ensuite signé le livre d’or au nom du chef de l’Etat.



« Ce 26 septembre 2019, l’ancien président Jacques Chirac s’en est allé, plongeant ses compatriotes et tous ceux qui l’ont connu à travers le monde, dans l’émoi et la tristesse. Avec cette disparition, la France perd, un fils emblématique qui a su incarner l’âme de son grand pays et des valeurs humanistes universellement partagée. L’ancien président Jacques Chirac était respectueux de l’Afrique, de ses peuples, de ses dirigeants et de sa riche culture. Il était attaché à mon pays le Tchad. Ensemble, nous avons œuvré pour rapprocher nos deux peuples et raffermir les relations entre nos deux Etats. Je garde le souvenir d’un homme jovial, affable, digne et proche des gens. Au nom du peuple tchadien, de mon gouvernement et en mon propre nom, je réitère mes condoléances les plus attristées au peuple français, à son gouvernement et à son Président, mon ami Emmanuel Macron. Le Tchad partage la peine du peuple français et lui exprime toute sa solidarité dans ce douloureux moment. A Dieu monsieur Jacques Chirac », a écrit le ministre d'Etat.