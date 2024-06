Décès de M. Pierre Djirankikidje, Secrétaire Général de la FENAPET : Le monde de l'éducation tchadien en deuil

M. Djirankikidje était une figure emblématique de l'éducation tchadienne. Son engagement sans faille pour la défense des droits des parents d'élèves et l'amélioration de la qualité de l'éducation au Tchad a marqué des générations d'élèves et d'enseignants.



Sa disparition est une perte immense pour le monde de l'éducation tchadien. Il nous manquera sa voix forte, son esprit combatif et sa profonde humanité.



En ces circonstances douloureuses, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Djirankikidje. Nous adressons également nos pensées aux membres de la FENAPET et à l'ensemble de la communauté éducative tchadienne.



Que son âme repose en paix.