Décès du Dr Peter Salama : l’OMS est en deuil

L’Organisation mondiale de la Santé a la grande tristesse d’annoncer le décès soudain du Dr Peter Salama, Directeur exécutif de la Division Couverture sanitaire universelle – parcours de vie de l’OMS.

L’Organisation présente ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du Dr Salama. Il était âgé de 51 ans. Il laisse derrière lui son épouse et ses trois enfants.

« Pete incarnait les plus belles valeurs de l’OMS et des Nations Unies – le professionnalisme, l’engagement et la compassion. Nous avons le cœur brisé », dit le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.



Le Dr Salama, médecin épidémiologiste australien, est entré à l’OMS en 2016 en tant que Directeur exécutif chargé du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire, qu’il a dirigé jusqu’en 2019. Auparavant, il avait été Directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il était entré à l’UNICEF en 2002.



Pour l’UNICEF, Le Dr Salama avait dirigé l’action mondiale face à la maladie à virus Ebola et avait été représentant en Éthiopie et au Zimbabwe (2009-2015), Chef chargé de la santé dans le monde et conseiller principal pour le VIH/sida à New York (2004-2009) et Chef chargé de la santé et de la nutrition en Afghanistan (2002-2004).

Il avait également collaboré avec Médecins sans Frontières et Concern Worldwide dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique subsaharienne.