Déclaration de la Chine sur l'attaque contre la Présidence du Tchad

Soutien à la Sécurité et à la Stabilité



La Chine affirme soutenir fermement les efforts du Tchad pour maintenir la sécurité et la stabilité nationales. M. Guo a insisté sur le fait que la situation pacifique et stable du pays ne sera pas affectée par cet incident.





Visite Officielle de Wang Yi



Le même jour, S.E.M. Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et Ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite officielle au Tchad. Au cours de sa visite, il a eu des entretiens avec le Président Mahamat Idriss Déby Itno, le Premier Ministre Allah-Maye Halina, et le Ministre des Affaires étrangères Abderaman Koulamallah. Cette visite a été jugée comme un succès et a renforcé les liens bilatéraux entre la Chine et le Tchad.





La Chine continue d'affirmer son engagement envers le Tchad, en soutenant ses efforts pour une stabilité durable et en maintenant des relations diplomatiques solides.