Déclaration du président de la commission sur les élections au Sénégal

Addis Abeba, le 5 mars 2019. Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se réjouit du bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. Il félicite particulièrement les candidats et le peuple sénégalais, qui, par leur mobilisation exemplaire et pacifique, ont démontré une fois de plus leur attachement à la démocratie, à la paix et à la stabilité. Il les encourage à persévérer dans cette voie, y compris en réglant toute question liée au processus électoral par des voies pacifiques et le recours aux instruments prévus à cet effet.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-p...