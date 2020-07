Découvrez l'imagePROGRAF PRO-300 - une imprimante photo A3+ professionnelle de haute qualité au design compact

Canon Central and North Africa (www.Canon-CNA.com) lance aujourd'hui l’imagePROGRAF PRO-300, une imprimante A3+ dotée des caractéristiques de qualité de la série primée imagePROGRAF PRO - parfaite pour les semi-professionnels et les photographes en herbe, les petits studios et les laboratoires photo. Légère et compacte, cette imprimante puissante peut produire des tirages de qualité galerie à partir d'un ordinateur de bureau.

Remplaçant la PIXMA PRO-10S, ce nouveau modèle de la série imagePROGRAF PRO de Canon inspire pleine confiance grâce à son logiciel facile à utiliser et à son design, récompensant les photographes avec des tirages impeccables en toutes circonstances. Les photographes peuvent confier l'impression à l'imprimante imagePROGRAF PRO-300 et se concentrer sur leur photographie grâce aux fonctions intégrées de récupération des têtes et de correction des biais, qui réduisent le gaspillage d'encre et de support. L'imagePROGRAF PRO-300 permet une impression sans marge sur tous les types de supports et améliore la densité du noir et l'éclat des couleurs sur les supports artistiques et brillants. Avec l'imagePROGRAF PRO-300, les photographes Canon bénéficient d'un flux de travail transparent - de la capture d'image jusqu’à l'impression - avec des fonctions conçues pour donner vie à leurs photos.

Amine Djouahra, directeur des ventes et du marketing chez Canon Central and North Africa, a déclaré : « L'imagePROGRAF PRO-300 offre à ses clients des performances supérieures et une rapidité remarquable, avec une grande qualité d'image, ainsi qu'un flux de travail sans faille. Cela permet aux photographes d'avoir rapidement un aperçu de ce à quoi leur travail ressemblera et de le partager facilement avec leur famille et leurs amis. »

Une impression de qualité professionnelle, sans bavure

Grâce à son impression monochrome exceptionnelle et à ses couleurs vives jusqu'au format A3+, l'imagePROGRAF PRO-300 est un must pour les photographes qui souhaitent soumettre des tirages de qualité pour des concours, des galeries, des expositions ou des ventes. Grâce aux 10 encres pigmentées LUCIA PRO, l'imprimante offre une gamme de couleurs étendue pour créer une plus grande profondeur et des tons exceptionnels à chaque tirage. Pour une plus grande expression des noirs profonds et des images monochromes, ce modèle utilise une nouvelle encre à la fois en photo et en noir mat pour réaliser des noirs plus profonds et plus vifs que jamais sur des supports brillants et artistiques. Son Optimiseur Chroma dédié dépose une encre claire pour minimiser les irrégularités de surface sur les papiers brillants ou semi-brillants, réduisant le brunissement et offrant une supériorité tonale saisissante.

En produisant des impressions de haute qualité sans compromis, le processeur L-COA PRO de Canon traite facilement les données d'images volumineuses et calcule la disposition optimale des gouttelettes d'encre à des vitesses ultra-rapides - pour une impression A3 en moins de cinq minutes [1]. Avec le système d'encre LUCIA PRO, les photographes peuvent obtenir sans problème des résultats cohérents et de niveau professionnel sur une grande variété de supports. Avec des têtes d'impression séparées pour la photo et le noir mat, l'imprimante utilise une méthode de commutation à zéro encre - choisissant automatiquement la bonne encre en fonction du papier chargé - ce qui permet de gagner du temps tout en réduisant la consommation d'encre.

Imprimez en toute confiance, travaillez de manière productive

L'imagePROGRAF PRO-300 donne vie aux images sur papier. Grâce aux technologies imagePROGRAF PRO intégrées à ce modèle, les utilisateurs sont assurés que leurs images originales seront reproduites fidèlement et avec une productivité maximale. L'une des plus grandes préoccupations lors de l'impression de photographies professionnelles est que les têtes d'impression s'obstruent et provoquent des ratés d'impression. Pour lutter contre ce problème, l'imagePROGRAF PRO-300 détecte si une tête d'impression ne fonctionne pas correctement et passe sur des têtes d'impression secondaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de bandes dans l'image pendant l'impression. Si le papier n'est pas correctement aligné lors de son passage dans l'imprimante, la fonction de correction Auto Skew ajuste le biais et fait passer le papier pour assurer une impression parfaitement plane. En outre, l'imagePROGRAF PRO-300 vérifie les niveaux de densité des réservoirs d'encre et secoue périodiquement les cartouches pour maintenir des niveaux de densité d'encre constants dans chaque réservoir, ce qui garantit des couleurs toujours uniformes. Les photographes peuvent également naviguer rapidement et facilement dans les menus et les fonctions de l'imprimante grâce à l'écran LCD couleur clair et lumineux de 3 pouces qui permet de contrôler instantanément les fonctions de l'imprimante, les niveaux d'encre et les paramètres du papier. Ces caractéristiques assurent une impression à toute épreuve avec l'imagePROGRAF PRO-300, ce qui permet d'économiser à la fois du papier et de l'encre.

Impression sans marge

Ce nouveau modèle, qui constitue une amélioration considérable par rapport à la PIXMA PRO-10S, prend également en charge l'impression sans marge dans tous les modes d'impression, y compris l'impression de la plus haute qualité, sur une grande variété de supports, même sur du papier artistique. De plus, les photographes peuvent même imprimer des images panoramiques à des longueurs personnalisées allant jusqu'à 990,60 mm. Prenant en charge les papiers Canon et tiers, notamment Hahnemuhle, Canson, Awagami et bien d'autres, l'imagePROGRAF PRO-300 donne aux utilisateurs la liberté d'imprimer des images sur le papier de leur choix.

Parallèlement au lancement de l'imagePROGRAF PRO-300, un nouveau papier de qualité artistique de Canon, le Premium Fine Art Rough (FA-RG1), est également disponible. Ce papier ajoute une touche tridimensionnelle aux images artistiques où la profondeur et l'expression sont recherchées. Avec une touche de luxe, le papier utilise un coton de haute qualité pour offrir un toucher spécial de qualité supérieure. Disponible en différents formats, le papier pèse 310 g/m² et est disponible en paquets de 25 feuilles. Avec cette nouvelle version de Fine Art Rough, Canon propose une gamme complète de papiers photo professionnels pour les supports brillants, semi-brillants, mats et artistiques.

Un flux de travail sans faille

Cette imprimante A3+ compacte simplifie le processus d'impression, que ce soit pour un seul photographe qui imprime à la maison ou pour un laboratoire photo. Les utilisateurs ont le contrôle total de leurs impressions grâce au logiciel Canon Professional Print & Layout, qui est fourni gratuitement avec l'imagePROGRAF PRO-300. Fonctionnant à la fois comme logiciel autonome, comme plugin du logiciel d'imagerie Digital Photo Professional de Canon ou d'Adobe Photoshop et Lightroom, les utilisateurs peuvent gérer la gestion des couleurs, la sélection des profils et les paramètres de mise en page tels que l'impression fractionnée de la galerie et l'impression panoramique. Grâce à ce logiciel, les photographes peuvent accéder aux fonctions de tirage d'épreuves numériques et d'épreuves papier pour garantir une correspondance précise des couleurs de l'écran à l'impression, à chaque fois. Se connectant facilement à un PC ou à un Mac à l'aide d'une connexion Wi-Fi, Ethernet ou USB, l'imagePROGRAF PRO-300 offre une gamme d'options de connectivité permettant de prendre en charge plusieurs flux de travail.

Grâce à une gamme complète de solutions, de l'entrée à la sortie, les photographes Canon peuvent imprimer des images comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. En travaillant de manière transparente avec la technologie des appareils photo EOS de Canon pour déverrouiller des fonctions uniques dans le logiciel Canon Professional Print & Layout, les utilisateurs de l'imagePROGRAF PRO-300 peuvent atteindre le plus haut niveau de fidélité d'impression à partir d'images capturées uniquement avec des appareils photo EOS. Des fonctions telles que DPRAW Print [2] et HDR Print [3] peuvent lire les données d'images RAW des caméras EOS, afin de reproduire avec précision les zones nettes d'une image, ainsi que de récupérer les hautes lumières des images à exposition unique.

Ce lancement est complété aujourd'hui par la sortie du révolutionnaire EOS R5, capable d'enregistrer 8K RAW, du puissant EOS R6 et de quatre nouveaux objectifs RF et deux extenseurs : le RF 85mm F2 MACRO IS STM, le RF 600mm F11 IS STM, le RF 800mm F11 IS STM, le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, l'EXTENDER RF 1.4x, l'EXTENDER RF 2x. L'imagePROGRAF PRO-300 sera disponible à partir de juillet 2020 et vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici : https://bit.ly/2CrJeGP

Caractéristiques principales de l'imagePROGRAF PRO-300 :

A3+ Petite empreinte écologique, grand potentiel

Impression de qualité galerie sans changement d'encre

Une impression sans limites sur une grande variété de supports

Gamme de couleurs améliorée pour une plus grande profondeur

Menu sur écran LCD couleur de 3 pouces

Une qualité d'impression monochrome exceptionnelle

Impression fidèle à l'écran, à chaque tirage

Impression à grande vitesse et de haute qualité

[1] La vitesse d'impression des photos est basée sur le réglage par défaut utilisant ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo A3+ Bordered Photo Paper Plus Glossy II et ne prend pas en compte le temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte [2] DPRAW Print est compatible avec les caméras EOS 5D MKIV, EOS R et EOS R5 [3] L'impression HDR s'effectue avec des fichiers bruts .CR3 provenant des caméras EOS

À propos de Canon Central and North Africa :

Canon Central and North Africa (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur le marché africain en évolution rapide.

Canon est présente, depuis plus de 15 ans, sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide base de clientèle dans l’ensemble de la région. CCNA assure la fourniture de produits haut de gamme à la pointe de la technologie et qui répondent aux exigences du marché en évolution rapide de l’Afrique.

La Société, qui compte plus d’une centaine de collaborateurs, gère ses activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique. La philosophie d’entreprise de Canon est basée sur le principe japonais du Kyosei – vivre et travailler ensemble pour le bien commun. Pour de plus amples informations, visitez le site : www.Canon-CNA.com

