Défaite des Sao du Tchad contre la RCA en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

L'équipe de la RCA a dominé les Sao du Tchad en les battant par un score de 1-0. Le match a été intense, avec des moments clés qui ont laissé les supporters tchadiens espérer un retournement de situation. Cependant, ces espoirs se sont rapidement estompés.



À la 77e minute, l'entraîneur tchadien, Nicaise, a tenté de changer la donne en procédant à un triple remplacement. Ce coup stratégique avait pour but de dynamiser l'équipe et de revenir au score. Malgré cet effort, les Sao n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets adverses.



Les supporters des Sao ont exprimé leur déception face à cette nouvelle défaite. Beaucoup espéraient que cette rencontre marquerait un tournant positif pour l'équipe nationale, mais la réalité du terrain a une fois de plus contredit leurs attentes.