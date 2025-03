Le ministère affirme qu'aucune des victimes de cet incident n’est de nationalité tchadienne. Contrairement aux informations diffusées sur les réseaux sociaux, les trois personnes décédées étaient toutes de nationalité camerounaise et étaient engagées dans une mission de recherche sur l’accès à l’eau potable dans cette région.

Appel à la Prudence

Le ministère appelle à la prudence dans le partage d’informations et insiste sur l'importance de vérifier la véracité des faits avant toute diffusion. Face à cette tragédie, le Tchad exprime sa profonde compassion et adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple camerounais. Cette déclaration vise à renforcer les liens de solidarité entre les deux nations en ces moments difficiles.