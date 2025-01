AFRIQUE

Denis Sassou-N'Guesso d et João Manuel Gonçalves Lourenço expriment leur profonde préoccupation concernant la poursuite des combats à l'Est de la RDC

Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Janvier 2025

Les Présidents Denis Sassou-N'Guesso du Congo-Brazzaville et João Manuel Gonçalves Lourenço de l'Angola ont exprimé ce dimanche 12 janvier 2025 leur profonde préoccupation concernant la poursuite des combats à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), a annoncé Brazzaville. Cette situation persiste malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et les discussions en cours entre les délégations de la RDC et du Rwanda.