Déploiement d'un bataillon tchadien au fuseau ouest : Déby veut des actions à fort impact

Le Président de la République Idriss Déby a dirigé mardi matin une réunion relative au suivi des engagements du Sommet de Pau, a indiqué la Présidence. La rencontre a eu lieu en présence des membres du Gouvernement concernés, de l'ambassadeur de France au Tchad, et de collaborateurs du chef de l'Etat.



Il s'agit de la deuxième réunion de suivi après le sommet de Pau.



Selon la Présidence, "un tour d’horizon a été fait à la lumière des conclusions de la précédente réunion, à l’effet de suivre les engagements pris lors du Sommet qui, en rappel, a décidé de la mise en place d’une grande coalition pour le Sahel pour faire face à la menace terroriste."



S'agissant du déploiement d'un bataillon tchadien dans le fuseau ouest, les choses se précisent. Les détails arrêtés lors de la réunion font dire au ministre en charge de la défense nationale, le général Mahamat Abali Salah que le déploiement ne saurait tarder.



Les groupes terroristes visés par cette expédition, constituent également une menace pour la sécurité intérieure. L’analyse des risques montre un réel besoin d’appui aux forces de sécurité intérieure, selon l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



Seules les actions à fort impact sur le terrain pourront garantir à long terme la stabilité et éviter certaines déviances, estime le président Idriss Déby.



Les avancées et contraintes liées à l’exécution des projets de développement, au regard des défis sécuritaires, ont été abordées en rapport avec l’assemblée générale de l’Alliance Sahel qui se tiendra à Nouakchott dans le sillage du 6ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du G5 Sahel.