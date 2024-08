Des échanges entre le Tchad et la Hongrie autour des enjeux sécuritaires et humanitaires dans le Sahel

Cette délégation était dirigée par l'ambassadeur Laszlo Édouard Mathe, Envoyé spécial pour le Sahel. Lors de cette rencontre, la ministre déléguée et la délégation hongroise ont abordé divers sujets liés à la sécurité dans le Sahel et la région environnante.



L'émissaire hongrois a salué l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Il a également exprimé sa gratitude pour l'accueil réservé par le Tchad aux réfugiés soudanais ayant fui la guerre dans leur pays et cherchant refuge à l'est du Tchad.



Cette rencontre souligne la coopération entre le Tchad et la Hongrie, notamment sur les questions de sécurité et d'accueil des réfugiés dans la région du Sahel.

Elle témoigne de l'importance accordée par les autorités tchadiennes à l'intégration africaine et à la gestion des défis humanitaires et sécuritaires dans la région.