Des investisseurs angolais s'installent au Tchad

Le Président de la République Idriss Déby a accordé mercredi matin, une audience à une délégation d’investisseurs angolais. L’équipe conduite par le Président du Conseil d’Administration de Boavida, M. Tomasz Dowbor a échangé avec le chef de l’Etat sur l’installation du groupe au Tchad.



Fin août, lors de la visite officielle du président de la République Idriss Déby à Luanda, un accord a été signé avec le groupe Boavida.



Le président du Conseil d’administration de Boavida a fait part des avancées obtenues dans les démarches administratives permettant au groupe de s’installer au Tchad, à commencer par l’ouverture prochaine d’une banque à N’Djamena.



Les finances et l’agriculture sont deux secteurs choisis dans un premier temps par Boavida, une firme multidisciplinaire qui veut être pionnière dans le rapprochement entre l’Angola et le Tchad, indique la Présidence.



« Les ressources et les opportunités sont immenses au Tchad. Le gouvernement accueillera à bras ouvert tout investisseur qui désire s’installer au Tchad », a indiqué Idriss Déby.



Le Tchad et l’Angola entendent renforcer le commerce intra-africain pour porter l'élan de la création de la zone libre échange continental (ZLEC).