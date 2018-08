Des jeunes diplômés tchadiens du 2IE reçoivent leur parchemin

Le ministre de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation, David Houdeingar et le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement de Burkina-Faso, Ambroise Ouedraogo ont conjointement présidé, hier, mardi 8 aout 2018, à la faculté de Médecine de N’Djamena, une cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de l’Institut International d’ingénierie, de l’Assainissement, de l’Eau et de l’Environnement (2IE) à l’occasion du lancement de son cinquantenaire.



Au total, 34 étudiants tchadiens dont 21 en licence et 15 en master ont obtenu leur parchemin à l'issue du suivi d'une formation dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, du génie civil, de l’hydraulique, du génie électrique et énergétique.



Cette cérémonie de remise de diplôme constitue une preuve de l’engagement sans faille du Tchad à soutenir le 2IE dans son renouveau, et de son engagement à reprendre l’envoi des étudiants boursiers au 2IE dans les meilleurs délais. En effet, elle est aussi l’aboutissement de plusieurs années de sacrifice et de dur labeur, des journées harassantes de travail qui sont couronnées aujourd’hui par un diplôme qui est la reconnaissance d’un savoir-faire. Ce diplôme ouvre les portes à l’inscription au cycle master pour les uns, en thèse pour les autres, ou encore la vie active.